Гомосексуалистам запретят въезд в страны Персидского залива

Государства Персидского залива ужесточают законодательство в отношении гомосексуалистов. Как утверждает глава управления общественного здоровья министерства здравоохранения Кувейта Юсуф Миндкар, новый медицинский тест позволит выявлять гомосексуалистов среди иностранцев и не допускать их в страны Совета взаимодействия государств Залива.

Совет объединяет Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Катар и Оман. Во всех этих странах однополая любовь считается уголовным преступлением. Наиболее суровое законодательство – в Саудовской Аравии, где гомосексуализм карается смертной казнью.

"Медицинские центры проводят рутинные проверки иностранных рабочих, которые приезжают в страны Союза. Новая, более жесткая процедура поможет выявлять гомосексуалистов и не допускать их на нашу территорию", - сообщил Миндкар газете "Аль-Раи". Как действует тест, он не рассказал.

Как сообщает сайт gulfnews, в 2011 году полиция Бахрейна арестовала 127 участников массовой гомосексуальной оргии, которые съехались в эту страну со всего арабского мира. Полицейских вызвали жители рыбачьей деревни, зал в которой был арендован для оргии.

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