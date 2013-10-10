Большинство воцерковленных католиков в США - за однополые "браки"

Большинство католиков США, которые посещают Мессу еженедельно и могут считаться глубоко воцерковленными людьми, тем не менее, поддерживает однополый "брак" и рукоположение женщин в священный сан, согласно исследованию, проведенному Университетом Quinnipiac, данные которого были опубликованы 4 октября и цитируются агентством CWN.

Согласно данным исследования, 53% католиков, которые ходят на Мессу еженедельно, и 65% католиков, которые посещают Мессу менее часто, поддерживали бы введение в своих штатах закона, который позволил бы однополым парам вступать в "брак". В поддержку данной меры более склонны выступать католики в возрасте 18-49 лет (64%), чем пожилые, в возрасте 50-64 лет (62%) или старше 65 (46%). Однако и среди последних доля либерально настроенных лиц весьма велика.

По данным исследования, 72% женщин-католичек поддерживают однополый "брак", в то время как среди мужчин за него выступают только 49%.

Данные исследования также показывают, что 52% католиков, которые посещают Мессу еженедельно, и 66% тех, кто бывает на Мессе реже, одобряют рукоположение женщин в священный сан. Поддержка женского духовенства более сильна среди католиков в возраста старше 65 лет (68%), в возрасте 50-64 лет за женское священство выступают 64%, в возрасте 18-49 лет - 57%. Лишь на 2% больше сторонников женского священства среди самих женщины, чем среди мужчин.

Согласно данным опроса, 53% американцев полагают, что аборт должен быть узаконен в большинстве или во всех случаях. 61 % католиков, которые ходят на Мессу еженедельно, полагают, что аборт должен быть признан незаконным в большинстве или всех случаях. 64 % католиков, которые посещают Мессу менее часто, полагают, что аборт должен быть узаконен в большинстве или всех случаях. Лишь на 2 % среди женщин больше противников аборта, чем среди мужчин.

93% католиков, которые ходят на Мессу еженедельно, и 85 % католиков, бывающих на Мессе реже, имеют благоприятное или очень благоприятное мнение о Папе Римском Франциске.

Седмица.Ru

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