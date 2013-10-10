Полмиллиона христиан покинули Сирию

В Сирии в результате военных действий разрушено около 60 христианских церквей.

Данные привел архиепископ Мар Силуан Петр Аль-Немех (Сирийская ортодоксальная церковь) на встрече в среду в Москве зампреда комитета Госдумы по международным делам Леонида Калашникова с христианскими иерархами из Сирии, сообщает сайт ОВЦС.

По словам архиепископа, речь идет, в частности, о таких городах, как Хомс, Алеппо, Маалюля.

«Мы рассчитываем, что Сирия останется для нас домом», - высказал надежду архипастырь, с сожалением констатировав, что Отечество покинули уже полмиллиона христиан.

В свою очередь Л.Калашников заверил членов сирийской делегации в том, что с российской стороны сейчас делается все возможное для стабилизации ситуации при участии ООН и предотвращения перерастания войны в международный конфликт, говорится в сообщении.