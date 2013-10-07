В мире 15 миллионов мормонов

Численность последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней по всему миру достигла 15 миллионов человек, причем за последние 30 лет количество мормонов утроилось.

Более половины приверженцев этой ветви христианства проживают за пределами США, сообщил глава общины Томас Монсон на съезде мормонов, который проходит в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

За минувший год у церкви появилось около 20 тысяч миссионеров, и их число достигло 80 тысяч человек. Резкое увеличение числа распространяющих веру произошло после того, как минимальный возраст для них был снижен с 19 до 18 для мужчин и с 21 до 19 для женщин. Монсон призвал прихожан активнее жертвовать на поддержание мормонских миссий.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться на съезде, будет роль женщин в мормонской церкви, отмечает агентство. Мероприятие продлится до воскресенья.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней основана Джозефом Смитом в 1830 году. Его последователи убеждены, что он получил от бога знания, недоступные человечеству до него, и смог вновь организовать истинную церковь в отличие от остальных, которые отошли от христианства.

Лента.ру

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