В Великобритании хотят исключить из присяги в суде клятву на Библии

Судьи Великобритании предложили исключить клятву на Библии из церемонии принятия присяги в суде из-за опасений, что свидетели и обвиняемые не воспринимают клятву всерьез.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

"Я предлагаю убрать святые книги из процесса. Вместо этого люди должны будут показать, что они действительно понимают, что их могут отправить в тюрьму, если они скажут неправду", — сказал судья Иэн Абрахамс из Бристоля.

Вместо клятвы на Библии свидетели смогут пообещать говорить правду без упоминания Бога. Члены Ассоциации судей, которая объединяет 23 тысячи заседателей, обсудят предложение в Кардиффе 19 октября. В случае одобрения оно поступит на рассмотрение в министерство юстиции.