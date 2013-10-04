Израиль вернул палестинцам земли, отобранные под еврейское поселение

Судебные власти Израиля приняли беспрецедентное решение вернуть палестинским крестьянам земли, отобранные у них 30 лет назад под строительство еврейского поселения. Об этом сообщают местные СМИ.

"Возвращение территории, которая была занята еврейскими поселенцами в 1978 году, - это победа. Мы продолжим бороться любыми способами за возвращение всей нашей земли, которая находится в руках оккупантов", - цитируют СМИ представителя палестинских властей Хасана Дуглуса.

Жители деревни Бурка в северной части Западного берега реки Иордан при поддержке правозащитников, подавших иски в Высший суд справедливости Израиля, вернули себе право обрабатывать 180 гектаров, где до 2005 года располагалось еврейское поселение Хомеш. После его демонтажа в рамках "программы размежевания" эти земли сохраняли статус военной зоны, закрытой для доступа палестинцев.

Палестинцы и их союзники из числа правозащитников видят в случившемся доказательство принципиальной возможности возвращения всех оккупированных земель Западного берега, где в 120 поселениях проживают свыше 300 тысяч израильтян.

Напомним, прекращение строительства еврейских поселений было одним из главных условий Палестины по нормализации отношений с Израилем.

Тем не менее, в августе правительство Израиля одобрило постройку около 1200 новых домов и квартир в еврейских поселениях на оккупированных палестинских территориях.