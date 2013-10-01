Полные тексты Ветхого и Нового Заветов переведены на 500 языков

Всемирная ассоциация Библейских обществ (Объединенные Библейские Общества) рассчитывает в ближайшие два года закончить переводы Библии на несколько сотен языков, сообщил сайт epd.

К настоящему времени полный текст Библии переведен на 500 языков, объявило 27 сентября в Штутгарте Немецкое Библейское общество.

Во всем мире существует ныне более 6500 языков. Сотни миллионов людей пока еще не могут прочитать полные переводы Ветхого и Нового Заветов на своем родном языке.

В настоящее время зарегистрировано 450 переводческих проектов, имеющих своей главной целью переложение на разные языки полного текста Библии, Нового Завета или отдельных книг.

По состоянию на 1 января 2013 г. полный текст Священного Писания был переведен на 484 языка. Полностью или частично Библия была переведенана 2561 язык, одна из книг Библии была переведенана 820 языков – таковы статистические данные Всемирной ассоциации Библейских Обществ, которые приводит weltbibelhilfe.

sedmitza.ru