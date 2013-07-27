Президент России Владимир Путин посетил Киево-Печерскую лавру

Президент России Владимир Путин побывал в Киево-Печерской лавре, где посетил Успенский собор, поклонился Кресту Андрея Первозванного и почтил память похороненного здесь Петра Столыпина, передает РИА «Новости».

Как рассказал главе России епископ Бородянский Варсонофий, Успенский собор был построен в 1062 году и возрожден после разрушения в 1992-2000 годах.

”Сегодня храм воссоздан во всей красе и всей славе”, - сказал иерарх.

Епископ Варсонофий рассказал, что в воссоздании храма большое участие принимали монахи, которых сейчас в обители более 180. Затем он подарил российскому президенту написанную монахами Печерскую икону Божьей Матери, а мужской хор пропел Путину ”долгие лета”. Президент затем обошел собор, рассматривая его убранство.

Переходя из Успенского собора в Трапезный храм постройки 1895 года, глава Российского государства на несколько минут задержался во внутреннем дворе. Он, преклонив колено, положил букет бордовых роз на могилу российского премьера начала XX века Петра Столыпина, который скончался в Киеве 5 сентября 1911 года после покушения.