В Турции православный храм Святой Софии превратили в мечеть

Православный храм Святой Софии в турецком городе Трабзон (Трапезунд) начал действовать в качестве мечети. Здесь уже был совершен первый намаз.

Как заявил директор департамента благотворительных учреждений Мазхар Йылдырымхана, в ведении которого находится музей Святой Софии, кроме часов мусульманской молитвы, совершаемой 5 раз в день, храм продолжит работать и как музей, сообщает NEWSru.ua

На время намаза росписи и мозаики музея Святой Софии закрывают коврами и шторами, "которые не прибиваются гвоздями и не причиняют ни малейшего повреждения", рассказал чиновник о судьбе уникальных изображений храма.

Крошечная христианская община Трапезунда тщетно пыталась сохранить храм, последние 52 года служивший музеем.

"Известно, что мусульманская община в Трабзоне не испытывает необходимости в еще одной мечети. Православного прихода здесь нет. Единственный способ сохранить храм – это оставить его функционировать в качестве музея", - заявил сотрудник пресс-службы Константинопольского патриархата Досифей Анагностопулос.

Турция переживает период реисламизации, и превращение православных храмов в мечети – одно из доказательств тому, прокомментировал события в Трапезунде известный американский специалист по Ближнему Востоку и исламу Раймонд Ибрагим. Он полагает, что следующая по очереди – Святая София Константинопольская.

Собор Святой Софии в Трапезунде является памятником византийской архитектуры. Здесь сохранились уникальные фрески и мозаика. Храм построил в 1238-1263 гг. Мануил I Комнин. В 1461 г. Мехмед II захватил Трапезунд и превратил церковь в мечеть. В 1964 г. после реставрации, проведённой в 1958-1964 г. г. с помощью Эдинбургского университета, собор был переоборудован в музей.