Европейский суд по правам человека поддержал запрет профсоюза в Румынской церкви

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право Румынии отказать в регистрации «антиканоническим структурам в составе канонической церкви» — профсоюзу 35 священнослужителей и мирян Румынской православной церкви «Добрый пастырь». Представитель Московского Патриархата при Совете Европы игумен Филипп (Рябых) поддержал итоговое решение суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«В новом решении признается право государства отказывать в юридической регистрации антиканоническим структурам в составе канонической церкви… «Группа 35-ти» предложила решать возникающие внутри Церкви проблемы с помощью светских методов, которые предполагает работа профсоюза, — давление и юридические процедуры. Внесение данных начал впо церковную жизнь привело бы к превращению священников в социальных работников, которые будут считать, что их деятельность регулируется профсоюзными правилами, а не евангельскими требованиями и церковными канонами», — заявил игумен Филипп.

Накануне Большая палата (верховная инстанция) ЕСПЧ опубликовала определение, в котором отменила решение третьей секции суда от 31 января 2012 года и встала на защиту принципа автономии религиозных организаций от государства. «Тем самым было подтверждено право Румынской церкви устраивать свою внутреннюю жизнь согласно каноническим правилам без вмешательства государственных органов на стороне антиканонических групп», — пояснил отец Филипп.

Группа из 35 священников и мирян в румынской митрополии Олтении зарегистрировала в 2008 году профсоюз «Добрый пастырь». Архиепископия Крайовы обжаловала это решение в суде, поскольку создание профсоюза противоречит уставу Румынской православной церкви (не было благословлено епископом), и в том же году регистрация была аннулирована. Тогда «группа 35-ти» подала жалобу в ЕСПЧ, который в январе 2012 года обязал Румынию выплатить профсоюзу священников 10 тысяч евро, поскольку отказ властей регистрировать «Добрый пастырь» противоречит свободе собраний и ассоциаций, закрепленной в Европейской конвенции о правах человека. В конце апреля Румыния оспорила это решение.

Представительство РПЦ при Совете Европы выступило в качестве третьей стороны в разбирательстве румынского дела в Большой палате ЕСПЧ, подготовив совместно с Институтом государственно-конфессиональных отношений и права (Москва) юридический анализ дела и поддержав Румынскую церковь и Румынию против профсоюза. На стороне Румынии и церкви выступили также Греция, Молдавия, Польша и Грузия.

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