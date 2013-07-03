Британский телеканал будет созывать мусульман на молитву в Рамадан

Британский канал Channel 4 во время месяца Рамадан будет ежедневно транслировать утренний азан — призыв мусульман к молитве. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках проекта Channel 4 будет показывать утренний призыв к молитве в течение 30 дней. Трансляция азана будет длиться три минуты и будет начинаться около трех часов утра.

В первый день Рамадана — 9 июля — телеканал покажет, как мусульман созывают на все пять обязательных намазов. В остальные дни все созывы на молитву, кроме самого раннего, будут транслироваться только на сайте телеканала. Перед каждой трансляцией утреннего азана Channel 4 будет показывать короткий фильм под названием «Размышления о Рамадане». В фильме различные общественные деятели — от имамов до феминисток — будут делиться своими мыслями о месяце поста. Кроме того, во время Рамадана телеканал будет показывать серию программ об исламе под общим названием «4Ramadan».

Как заявил программный директор Channel 4 Ральф Ли в интервью Radio Times, телеканал, безусловно, будут критиковать за то, что тот концентрируется на религии «меньшинства». «Но мы здесь именно для этого — чтобы предоставить площадку альтернативной точке зрения и тем, о ком мало говорят», — пояснил Ли. Он также напомнил, что ислам является одной из наиболее активно развивающихся и растущих религий в Великобритании.

Седмица.Ru