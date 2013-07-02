Американский суд отклонил иск атеистов, требовавших убрать статую Иисуса Христа

Cуд штата Монтана отклонил иск атеистов, требовавших убрать статую Иисуса Христа в Биг-Мауотин.

Судьи сочли, что находящаяся на общественной территории фигура Христа не означает предпочтения властями Христианства другим религиям, как заявили атеисты, пишут католические СМИ.

Иск подал фонд «Freedom From Religion», который прочил не продлевать более разрешения на нахождение статуи в Биг-Маунтин, которая была установлена здесь много лет назад.

Судьи также отметили, что скульптурный образ Христа не раз уже становился жертвой вандалов.

Седмица.Ru