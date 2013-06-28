Премия Ратцингера за 2013 год присуждена англиканскому священнику

Ратцингеровская премия за 2013 год впервые присуждена некатолику. Лауреатом этой престижной награды за достижения в области теологии, стал англиканский священник Ричард Берридж, декан Королевского колледжа в Лондоне. Он удостоен премии за труды по изучению Евангелий, сообщает Благовест-инфо.

Втором лауреатом стал католический мирянин из Германии Кристиан Шаллер, вице-ректор института Бенедикта XVI в Регенсбурге, который работает над изданием полного собрания сочинений почетного Папы.

Вручение премии, которая была учреждена в 2010 году, состоится в Риме в октябре этого года в ходе симпозиума, посвященного книге Бенедикта XVI «Иисус из Назарета». В прошлые годы премию вручал лично Папа Бенедикт, однако в 2013 году, по всей видимости, это сделает Папа Франциск, полагают эксперты.