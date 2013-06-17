В США задержан мужчина, устроивший стрельбу в католической церкви

Полицейским удалось задержать преступника, устроившего в воскресенье стрельбу в церкви города Огден /штат Юта/. Об этом сообщили американские СМИ.

Местный житель Чарльз Ричард Дженнингс ворвался в католическую церковь святого Иакова во время воскресной мессы и выстрелил в затылок находившегося в ней прихожанина. Мужчине, имя которого не называется, удалось выжить. Он в критическом состоянии находится в больнице.

После совершения преступления Дженнингс угнал стоявший около входа в церковь автомобиль и скрылся. В результате полицейской спецоперации он был задержан.

Известно, что преступник и его жертва были знакомы. Стражи порядка полагают, что мужчины сильно поссорились, и Дженнингс решил таким образом наказать своего обидчика.

ИТАР-ТАСС