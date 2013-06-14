В Иерусалиме прошли торжества по случаю праздника Вознесения Господня

В канун праздника Вознесения Господня на Елеонской горе в Иерусалиме на месте Вознесения Господня было совершено праздничное вечернее богослужение. Возглавил богослужение иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Лиддский Димитрий в сослужении членов Святогробского братства.

В ходе малого повечерия состоялся крестный ход от места Вознесения Господня к месту первого явления воскресшего Христа ученикам, «Малой Галилее», находящейся здесь же, на горе Елеон, где сейчас находится монастырь в честь двенадцати апостолов.

В «Малой Галилее» молящихся встретил Иерусалимский Патриарх Феофил.

В Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме было совершено всенощное бдение, которое возглавил начальник Миссии архимандрит Исидор.

В день праздника основные торжества прошли на Елеонской горе: на месте Вознесения Спасителя и в русском Спасо-Вознесенском монастыре.

На месте Вознесения Господня в этот день богослужение совершают сразу несколько христианских конфессий.

Православную Божественную литургию возглавил иерарх Иерусалимского Патриархата архиепископ Лиддский Димитрий. От Русской Духовной Миссии в Литургии участвовал заместитель начальника Миссии игумен Феофан. Во время Литургии к месту Вознесения Господня прибыл Иерусалимский Патриарх Феофил в сопровождении иерархов и клириков Святогробского братства.

Праздничную Божественную литургию в Елеонском Спасо-Вознесенском монастыре Русской Зарубежной Церкви возглавил архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк. От Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в богослужении принял участие начальник Миссии архимандрит Исидор. В конце Литургии обитель посетил Иерусалимский Патриарх Феофил. После богослужения состоялся праздничный крестный ход вокруг храма.

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме