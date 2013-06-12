Госдума России приняла закон о защите чувств верующих

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о противодействии оскорблению чувств верующих, предусматривающий максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщает Седмица.RU.

Закон расширяет ст.148 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий).

В статью внесены положения о санкциях за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Наказывать за это будут штрафом в размере до 300 тыс. рублей или зарплаты осужденного за период до двух лет, или обязательными работами на срок до 240 часов, или принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Если указанные деяния совершены в местах, специально предназначенных для отправления богослужения, других религиозных обрядов и церемоний, они наказываются штрафом в размере до 500 тыс. рублей или зарплаты осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Закон также вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так, за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча или уничтожение» будут наказывать граждан штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 120 часов, а должностных лиц — штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или отправлению религиозных обрядов и церемоний, предусмотренная ст.148. В частности, увеличен максимальный штраф, предусмотренный за эти деяния, с 80 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если эти деяния совершены с использованием служебного положения или с применением насилия, за это будут грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей или зарплаты осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.