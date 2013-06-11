Противостоять искажению человеческой природы нужно укреплением в вере

Во французских школах вводят «Теорию Жанров». Цель новой концепции — изменить гендерный менталитет и заменить природу мужчины и женщины социальными ролями. Гомосексуализм подается как один из жанров отношений между людьми. По словам обеспокоенных родителей, дети буду подвергаться «обязательному официальному растлению» с 6 лет. Никакие родительские протесты в расчет не принимаются.

Каковы перспективы этой «Теории жанров», в чем опасность такого предмета? Возможно ли совместить демократические «права для всех» и сохранить христианские ценности?

Комментирует Жан-Франсуа Тири, руководитель Культурного центра «Покровские ворота»:

- Не французы придумали «Теорию жанров». К сожалению, по всей Европе она через телевидение, сериалы потихонечку водится в подсознание людей, и многие начинают воспринимать это как норму. Все это воплощается в странные законы, что мы видим на примере Франции.

Это настолько чужеродно христианству, что Католическая Церковь была не готова к такому нападению на основы нашей культуры. Есть замечательная бельгийка Маргарет Питерс, которая написала несколько книг о гендерной теории с католических позиций, но в целом католики в Европе реагируют на такой серьезный вызов медленнее, чем хотелось бы.

Конечно, христиане не могут относиться к этому равнодушно. Но думаю, что противостоять навязываемому искаженному представлению о человеческой природе, взаимоотношениях полов надо не на митингах и баррикадах. Мы должны укрепляться в вере, становиться уверенными личностями, понимающими свою веру, способными защитить ее словом и свидетельством.

ПРАВМИР