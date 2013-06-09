Неизвестные осквернили кафедральный собор святых Петра и Павла в г. Нант на западе Франции

Кафедральный собор святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции осквернен ночью 8 июня неизвестными. Как передают местные СМИ, хулиганы повредили внутреннее убранство храма и оставили на его стенах провокационные надписи противоречивой идеологической направленности.

По словам префекта департамента Атлантическая Луара Кристиана де Лаверне, ущерб был нанесен хорам и алтарю церкви. Хулиганы также обезобразили несколько статуй, одна из них была разбита. Об осквернении собора стало известно утром. Чтобы проникнуть внутрь помещения, злоумышленники воспользовались строительными лесами, установленными на фасаде здания.

Представители местного духовенства решительно осудили случившееся, но вместе с тем настоятельно попросили общественность воздержаться от скоропалительных выводов. "Церковь не желает подливать масла в огонь, - сказал викарий Нантской епархии Бенуа Бертран. - Мы хотим призвать всех к спокойствию и ответственности".

В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, начато следствие.

Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте является одним из крупнейших готических храмов Франции. Сооружение современного здания, начатое на месте более древней базилики в первой половине XV века, заняло более 450 лет и завершилось в 1891 году. Собор внесен в перечень национальных исторических памятников.

ИТАР-ТАСС