Обращение участников Международной научной конференции в Беларуси

Славянский мир народов Беларуси, России и Украины отмечает в 2013 году знаменательное историческое событие — 1025-летие Крещения Руси. Эта важнейшая веха церковной и национальной истории стала началом коренного духовно-культурного перелома в жизни восточнославянских народов. Принятие Православия приобщило наши народы к великой сокровищнице византийской культуры, способствовало развитию письменности, языка и литературы, содействовало консолидации народов древнерусского государства, выбору их пути цивилизационного развития. Христианизация Киевской Руси явилась важным фактором развития государственной организации и политической культуры, правовых отношений и просвещения, научной мысли и зарождения национального самосознания и внутреннего духовного преображения людей.

Научные дискуссии нашего форума охватили вниманием более чем тысячелетний путь исторического развития Русской Православной Церкви и окормляемых ею православных народов. Осмысление прошлого убедительно показывает, что наука и религия не противоречат друг другу, и если их органичное соединение пока невозможно, то глубокий и серьезный диалог и соработничество совершенно необходимы. Участники конференции считают, что для успешного решения многих проблем современности необходимы не только научные знания, но и нравственная духовная сила. Еще древние мудрецы учили постигать мир и мыслью, и сердцем. Прогресс в духовном, культурном и политическом развитии народов Беларуси, России и Украины тесно сопряжен с непрерывностью и последовательностью в сохранении религиозных и общественных идеалов, ставших неотъемлемой частью восточнославянской цивилизации.

На конференции значительное внимание было уделено осмыслению церковного и духовно-нравственного возрождения в последние десятилетия. Начавшийся в год празднования 1000-летия Крещения Руси стремительный процесс религиозного ренессанса подтвердил верность цивилизационного выбора восточнославянских народов. В ряде научных сообщений убедительно показано, что сегодня в Республике Беларусь созданы необходимые условия для успешного сотрудничества Государства и Церкви. Их взаимодействие является фундаментальной основой укрепления межконфессионального и межнационального согласия, обусловливает успешность течения общественной жизни в начале ХХІ столетия, содействует подлинному раскрытию образа Божьего, заложенного в человеке, которое реализуется в идеалах христианской любви, гуманизма, торжества нравственности и патриотизма.

Участники конференции констатируют непреходящую историческую важность укрепления традиционного института семьи как важнейшей фундаментальной основы сохранения славянских народов и человеческой цивилизации. Мы убеждены, что народы восточнославянской цивилизации явят пример преодоления демографического кризиса другим народам, возрождая культ семейных ценностей. Защита сакрального пространства семьи — цивилизационный выбор восточнославянских народов.

Убеждены, что в единстве веры и добрых дел, опираясь на научные достижения, лучшие духовно-культурные традиции, возможно преодолеть человеческое несовершенство. Каждый христианин, служитель Церкви, представитель политических и деловых элит, общественных организаций и научного сообщества должен предпринимать ежедневные усилия для сохранения нашей цивилизационной идентичности, отстаивания непреходящих ценностей православного гуманитарного пространства.

Пресс-служба Минской епархии