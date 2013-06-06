Архиепископ Кентерберийский выступил против пересмотра понимания брака

Архиепископ Кентерберийский в Палате Лордов выступил против закона, который признаёт «однополые браки», сообщает CWN.

Джастин Уэлби заявил, что закон об однополых "браках", находящийся на рассмотрении являет собой насилие над пониманием брака.

«Это запутывает понимание брака и свадьбы» - заявил он. «Предполагается, что законное желание равенства, - которое я поддерживаю, - должно означать единство, при этом нет понимания того, что две вещи могут быть равны, но при этом разными».

Помимо этого сообщается, что Джастин Уэлби, 14 июня встретится с Папой Римским Франциском. Предполагается, что встреча будет являться «неформальным, кратким визитом вежливости», который позволит лидерам Католической и Англиканской церквей познакомится друг с другом.

Седмица.Ru