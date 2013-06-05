Первым актом геноцида в XX веке стало преступление против армян

Накануне в Ватикане Папа Римский Франциск дал аудиенцию главе армян-католиков патриарху Нерсесу Петросу XIX.

После взаимных теплых приветствий патриарх Петрос передал понтифику сборник об армянской культуре и изображение распятого Христа, выполненное на бронзе.

В составе армянской делегации была супружеская пара - потомки армян, выживших в годы геноцида в Османской Турции. Узнав об этом, Папа Франциск завел с ними разговор, подчеркнув, что армяне стали жертвами и этот "геноцид стал первым в XX веке тяжелейшим проявлением преступления против человечества", отмечается в публикации газеты армян Аргентины Diario Armenia.

В свою очередь директор Армянского национального комитета Южной Америки Альфонсо Табакян, комментируя слова понтифика, отметил, что, по сути, - это "первое подобное заявление Папы Римского с момента возведения его на Римский престол". Табакян назвал заявление понтифика "очень важным, так как оно выходит за пределы любого государства или религии". Он напомнил также о визите Иоанна Павла II в Армению 25 сентября 2001 года, в рамках которого была принята декларация о признании геноцида армян 1915 года первым геноцидом XX века, которая свидетельствует о растущем негативном отношении государств к геноциду. "Все больше государств с тех пор принимают документы, признающие и осуждающие факт геноцида армян", - заметил при этом Табакян.

Будучи главой католической церкви в Буэнос-Айресе, кардинал Хорхе Бергольо не раз касался этой темы, подчеркивая свою поддержку всемирному признанию и осуждению геноцида армян. Выступая на мероприятиях, посвященных памяти жертв геноцида армян, кардинал Бергольо подчеркивал, что безнаказанность преступления против армян породила новые геноциды.