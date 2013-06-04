Дискриминирующие христиан законы существуют в 15 странах Европы

В 15 странах Европы насчитывается 14 законов, которые создают основания для дискриминации и притеснений религиозной свободы христиан.

Об этом заявил Массимо Интровинье, координатор Мониторингового центра по религиозной свободе при Министерстве иностранных дел Италии, во время своего выступления на недавней конференции ОБСЕ по проблематике толерантности, сообщает ИРС.

"Мы также сообщили о 169 решениях, вынесенных судами стран Европы в 2012 году, которые по нашему мнению являются опасными для свободы христиан. Наиболее опасными сферами являются те, которые ограничивают возражения совести христиан в отношении их отказа сотрудничать в вопросах абортов, продажи абортивных таблеток или одобрять однополые браки. Также есть случаи ограничения свободы проповедовать в результате неправильного использования законов против так называемого ‘языка вражды’. Кроме этого, имеют место ограничения свободы религиозного образования и права родителей воспитывать своих детей, а также законы, которые накладывают ограничения на использование религиозных символов", – отметил Массимо Интровинье.

По мнению итальянского чиновника, курирующего вопросы религиозной свободы, "было бы ошибкой поместить смертоносные насилия против христиан, происходящие в некоторых странах Африки и Азии, на один уровень с правовой и административной дискриминацией в отношении христиан в Европе".

"Но с точки зрения религиозной свободы можно говорить о том, что в Европе она скатывается по наклонной плоскости. Там, где дискриминация становится нормальным явлением, переход к насилию всегда где-то неподалеку".



Конференции ОБСЕ состоялась 21-22 мая 2013 года в Тиране (Албания) и была организована под председательством Украины. В мероприятии приняли участие представители правительств и организаций гражданского общества из 57 стран-членов и участников кооперации с акцентом на вопросы толерантности и недискриминации.

Первый заместитель Министра образования и науки Украины Евгений Сулима напомнил участникам конференции, что поощрение терпимости и недискриминации в области образования с целью укреплении взаимопонимания и уважения разнообразия является одним из приоритетов для украинского председательства в ОБСЕ.

Среди обязательств государств-участников были определены усилия в сфере борьбы с нетерпимостью и дискриминацией, включая расизм, ксенофобию, агрессивный национализм и антисемитизм, а также борьба с дискриминацией в отношении мусульман, христиан и представителей других религий, а также ромов.