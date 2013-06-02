В Луганске мошенники собирали деньги под видом священников
02:22, 02 июня 2013Мир
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УК Украины ст. 190 ч. 2
Сотрудники милиции 30 мая начали расследовать дело о незаконном сборе с предпринимателей пожертвований двумя выдающими себя за священников мужчинами в Луганске.
В прокуратуру поступила информация о том, что люди в рясах ходят по магазинам и офисам, собирая пожертвования.
По словам пресс-секретаря Луганской епархии УПЦ протоиерея Александра Авдюгина, к священнослужителям эти мужчины не относятся.
Происшествие расследуется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).
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