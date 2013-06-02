В Луганске мошенники собирали деньги под видом священников

Сотрудники милиции 30 мая начали расследовать дело о незаконном сборе с предпринимателей пожертвований двумя выдающими себя за священников мужчинами в Луганске.

В прокуратуру поступила информация о том, что люди в рясах ходят по магазинам и офисам, собирая пожертвования.

По словам пресс-секретаря Луганской епархии УПЦ протоиерея Александра Авдюгина, к священнослужителям эти мужчины не относятся.

Происшествие расследуется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

ПРАВМИР