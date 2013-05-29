Митрополиты Павел Язиджи и Григорий Иоанн Ибрагим живы и здоровы

Официальный представитель сирийской оппозиции объявил, что митрополит Алеппский Павел Язиджи и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим, которые были похищены в прошлом месяце в Северной Сирии, пребывают в добром здравии.

Абд аль-Ахад Стейфо, член комитета, которому оппозиционный Сирийский национальный совет поручил следить за ситуацией с похищенными митрополитами, отметил на собрании сирийской оппозиции в Стамбуле: «Мы точно знаем лишь то, что врач посетил митрополитов два или три дня назад, и они находятся в добром здравии». Он так же сообщил, что комитет не смог установить прямой контакт с похитителями и, что «существует разнообразная противоречивая информация о личностях и требованиях боевиков».

«Митрополиты Павел Язиджи и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим известны в Сирии благодаря своей гуманитарной деятельности и защите различных религиозных групп Сирийского общества. Их похищение посылает определенный сигнал христианам Сирии и региона, и поэтому мы готовы добиваться их освобождения», - заверил официальный представитель сирийской оппозиции.

22 апреля, на Страстной седмице Великого Поста, в особое для всех христиан молитвенное время, боевиками были похищены брат Патриарха Антиохийского Иоанна X митрополит Алеппский Павел и Сиро-Яковитский митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим. Их водитель — диакон — убит. Похищение спровоцировало массовые демонстрации христианских общин в Алеппо. Священники и прихожане вышли на улицы с требованием освобождения иерархов.