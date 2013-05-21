Французский писатель застрелился в Соборе Парижской Богоматери

Французский писатель Доминик Веннер совершил сегодня самоубийство в Соборе Парижской Богоматери, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационный телеканал "БФМ-ТВ".

По словам очевидцев, он покончил с собой при помощи пистолета прямо перед храмовым алтарем. Все находившиеся на тот момент в здании туристы и верующие были немедленно эвакуированы. Место происшествия оцеплено полицией.

Мотивы, подтолкнувшие Веннера покончить жизнь самоубийством, пока неизвестны. Однако сообщается, что при себе он имел несколько писем, в которых может содержаться ответ на данный вопрос. В настоящее время они отправлены на экспертизу.

Веннер родился 16 апреля 1935 года в Париже. В молодости он примкнул к движению националистов во Франции, был сторонником радикальных мер и даже провел полтора года за решеткой за участие в деятельности подпольной террористической Секретной вооруженной организации.

Несмотря на крайне правую ориентацию политических взглядов, Веннер был признанным эссеистом, автором ряда исторических работ, в том числе о революции 1917 года в России. Его "История Красной армии" была отмечена Французской академией в 1981 году.

Как отмечается, самоубийство Веннера это уже второй подобный инцидент за последние недели во французской столице. 16 мая мужчина покончил с собой в одной из начальных школ в самом центре Парижа, в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Очевидцами кровавой драмы стали дети и воспитатели.