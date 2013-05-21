Госдеп США заявил об ухудшении законодательства Украины в сфере религии

В законодательстве Украины содержатся противоречивые положения, которые усложняют регистрацию религиозных групп. Закон требует прохождения сложной двойной процедуры регистрации для того, чтобы любая религиозная организация получила статус юридического лица.

Об этом говорится в ежегодном Отчете о состоянии свободы вероисповедания в мире за 2012 год, который 20 мая представило Бюро демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, сообщает Институт религиозной свободы.

"Высокопоставленные представители основных религиозных групп и религиозные наблюдатели выразили обеспокоенность в связи с принятием поправок к основному Закону о религии, связанных с расширением государственного контроля за религиозной деятельностью. Религиозные лидеры отметили, что Правительство разработало и одобрило законопроект, не считаясь с их позицией", – говорится в отчете.

Кроме этого, указывается на отсутствие законодательной возможности для предоставления статуса юридического лица общенациональным религиозным объединением. В результате такие объединения не могут владеть собственностью, в отличие от религиозных организаций, входящих в их состав.

В отчете также отмечается, что Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (статья 21 ч. 5) требует, чтобы религиозные организации обращались в местные органы власти по крайней мере за десять дней за разрешением на проведение религиозных служб и обрядов в общественных местах. Указанные нормы Закона противоречат статье 39 Конституции Украины и нарушают право верующих на свободу мирных собраний.

В Украине остаются проблемы с реституцией бывшей церковной собственности и другого имущества религиозных организаций, конфискованного коммунистическим режимом. Правительство продолжало содействовать возвращению религиозным организациям некоторых объектов коммунальной собственности, однако часто этот процесс является очень длительным.

Наряду с наличием отдельных проблем Госдепартамент США констатирует обеспечение религиозной свободы на уровне Конституции и других законов Украины, а правительство на практике в целом демонстрирует уважение к свободе вероисповедания. Эта тенденция существенно не изменилась в течение 2012 года, хотя местные власти порой принимают одну из сторон в спорах между религиозными организациями.

В Отчете упоминаются сообщения о злоупотреблениях или социальном неравенстве по признаку религиозной принадлежности, убеждений или практики. К ним относятся случаи нападений, антисемитизма, анти-мусульманской дискриминации и притеснения некоторых христианских конфессий. Были также сообщения о вандализме религиозной собственности.