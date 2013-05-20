В Ираке произошли взрывы в двух шиитских мечетях

Взрывы прогремели сегодня в двух шиитских мечетях в населенном пункте Хилла, расположенном в 150 км к югу от Багдада. Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, жертвами терактов стали шесть человек, еще по меньшей мере 70 были ранены.

В одной из мечетей сработало взрывное устройство, бомбу в другой привел в действие смертник. Теракты произошли в тот момент, когда верующие собрались на вечернюю молитву.

За минувший день по Ираку прокатилась волна взрывов и нападений боевиков, жертвами которых стали более 80 человек, еще сотни людей пострадали. Только в Багдаде погибли свыше 40 жителей. Не менее 14 человек были убиты в результате двойного теракта в крупнейшем на юге страны городе Басра.

