В Ираке произошли взрывы в двух шиитских мечетях
22:31, 20 мая 2013Мир
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Погибли шестеро, еще 70 ранены
Взрывы прогремели сегодня в двух шиитских мечетях в населенном пункте Хилла, расположенном в 150 км к югу от Багдада. Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, жертвами терактов стали шесть человек, еще по меньшей мере 70 были ранены.
В одной из мечетей сработало взрывное устройство, бомбу в другой привел в действие смертник. Теракты произошли в тот момент, когда верующие собрались на вечернюю молитву.
За минувший день по Ираку прокатилась волна взрывов и нападений боевиков, жертвами которых стали более 80 человек, еще сотни людей пострадали. Только в Багдаде погибли свыше 40 жителей. Не менее 14 человек были убиты в результате двойного теракта в крупнейшем на юге страны городе Басра.
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