Боевики оппозиции в Сирии устроили погром в православном монастыре

Воюющие на стороне оппозиционных формирований в Сирии вооруженные экстремисты напали на древний православный монастырь Ильи пророка в окрестностях города Эль-Кусейр, в 20 км от сирийско-ливанской границы. Как сообщил в субботу информационному агентству САНА настоятель монастыря Гадир Ибрахим, боевики опустошили христианскую обитель, вынесли церковную утварь, взорвали колокольню, разрушили алтарь и купель.

В довершение всего они снесли статую ветхозаветного пророка, чтимого в Сирии как христианами, так и мусульманами, отметил игумен.

"Осквернение храма и монастыря - дело рук наемников- чужеземцев", - убежден Ибрахим. По его словам, "сирийцы не осмелились бы совершить подобное кощунство". Игумен напомнил, что возраст обители превышает полторы тысячи лет и она находится под охраной государства как архитектурный памятник.

За прошедшие два года конфликта в Сирии были разрушены десятки церквей и мечетей, главным образом в Хомсе и Алеппо. Пострадала также старинная синагога в Джубаре - пригороде Дамаска.

ИТАР-ТАСС