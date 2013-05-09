Березовского похоронили по канону раскольничьей греческой церкви
В Православии самоубийц не отпевают
Похороны опального олигарха Бориса Березовского, которые состоялись накануне на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона, прошли по канонам раскольничьей греческой церкви. Об этом сообщает Труд.
Березовского отпевали в церкви Православного Братства Святого Эдуарда Мученика, священники которой находятся под эгидой раскольнической греческой церкви - Священного синода противостоящих, где правила отпевания гораздо менее строгие.
Близкие покойного обращались в Великобританскую и Ирландскую епархию Русской зарубежной церкви с просьбой организовать похороны по православному обряду, но получили отказ. Согласно православной традиции, самоубийц нельзя отпевать в храмах и хоронить на кладбищах около церквей нельзя.
В последний путь Бориса Березовского проводили скромно. На церемонии присутствовали около 60 человек, среди них - шестеро детей, шестеро внуков, три жены и близкие друзья.
Напомним, тело Бориса Березовского было обнаружено 23 марта в ванной комнате его особняка в графстве Суррей. По первоначальным данным, причиной смерти могло стать повешение. В настоящее время расследование продолжается.