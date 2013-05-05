Израиль объявил Сирии войну

Сирия оставляет за собой право защищать свой народ и интересы всеми возможными методами, чтобы не допустить повторения нападений со стороны Израиля, заявил в воскресенье замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в эфире ливанского телеканала "Аль-Манар", контролируемого организацией "Хезболлах".

Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад назвал авиаудар Израиля по сирийской территории, который по сообщениям СМИ, нанесли израильские ВВС, "объявлением войны", передает в воскресенье 5 мая американский телеканал CNN.

В интервью телеканалу Мекдад также заявил, что нападение показало союз Израиля с исламскими террористами.

Он добавил, что Сирия ответит на удар, и сделает это "в свое время и как посчитает нужным".

Ранее ряд СМИ сообщили, что в субботу и в ночь на воскресенье Израиль нанес несколько авиаударов по сирийской территории. По информации агентства Рейтер, удары были направлены на уничтожение партии оружия, предназначавшегося ливанской группировке "Хезболлах". В свою очередь, сирийское агентство САНА сообщило, что израильской ракетной атаке подвергся научный центр под Дамаском, передает РИА Новости.

"Сирия не позволит осуществиться этому вновь, мы вправе защищать свой народ и свои интересы всеми возможными методами", — сказал Микдад.

По его словам, нападение Израиля на Сирию вызвано теми поражениями, которые терпят группировки, связанные с "Аль-Каидой", в Сирии. "Поражения, которые несет "Аль-Каида" в боях с правительственными войсками в Сирии, потребовали непосредственного вмешательства покровителей террористических группировок — Израиля", — сказал Микдад.

По его словам, авиаудар израильских ВВС по территории Сирии был произведен также с ведома и при поощрении США. Между тем, в канцелярии премьер-министра Израиля не стали комментировать информацию об этих авиаударах.

В начале недели израильская армия поставила под ружье сотни резервистов для участия во внезапных учениях у границ с Сирией и Ливаном. По данным армейской пресс-службы, в маневрах, которые продлятся до конца недели, войска отрабатывают сценарий "внезапной эскалации" на севере.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по разным данным, погибли до 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа.