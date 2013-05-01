В США назвали страны, где нарушаются права на свободу вероисповедания

Иран, Ирак, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан стали крупнейшими нарушителями права на свободу вероисповедания, говорится в обнародованном сегодня отчете совещательного органа власти США - Комиссии по международным религиозных свобод.

По данным отчета, среди нарушений в этих странах - пытки, длительные содержания под стражей или исчезновения людей, передает радио «Свобода».

Эти и некоторые другие страны признаны «странами, вызывающими особое беспокойство» в США из-за «особо тяжкие» нарушения. Такая квалификация является для правительства США основанием накладывать на страны эмбарго на поставки оружия и другие ограничения.

Такие ограничения уже действуют в отношении Ирана, а также Китая и Северной Кореи, которые также находятся в этом списке. Относительно Узбекистана эти ограничения сняты.

Еще ряд стран, таких как Афганистан, Азербайджан, Казахстан или Россия, попали в нарушители второго ранга.

Украина, как говорится в отчете, относится к странам, где в последнее время наблюдается тенденция к принятию законов, ограничивающих религиозные права и права религиозных групп. В частности, Президент Виктор Янукович в декабре прошлого года подписал противоречивые изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, которые раскритиковали и религиозные сообщества, и гражданское общество в Украине, отметили в отчете.



