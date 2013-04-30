Ирак лишил телеканал "Аль-Джазира" лицензии на вещание

Телеканал "Аль-Джазира" назвал "удивительным" решение властей Ирака лишить его лицензии на вещание в этой стране наряду с другими девятью спутниковыми телеканалами.

Представитель "Аль-Джазира" Осама Саид в интервью Би-би-си назвал это решение беспорядочными нападками на телеканалы.

Аргументируя свой шаг, иракское правительство обвинило телеканалы в пропаганде насилия и сектантства.

Премьер-министр Нури Малики ранее заявил, что в страну пришла "эпидемия сектантства".

Би-Би-Си