Ирак лишил телеканал "Аль-Джазира" лицензии на вещание
05:27, 30 апреля 2013Мир
0
За пропаганду насилия и сектантства
Телеканал "Аль-Джазира" назвал "удивительным" решение властей Ирака лишить его лицензии на вещание в этой стране наряду с другими девятью спутниковыми телеканалами.
Представитель "Аль-Джазира" Осама Саид в интервью Би-би-си назвал это решение беспорядочными нападками на телеканалы.
Аргументируя свой шаг, иракское правительство обвинило телеканалы в пропаганде насилия и сектантства.
Премьер-министр Нури Малики ранее заявил, что в страну пришла "эпидемия сектантства".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter