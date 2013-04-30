Израиль намерен конфисковать землю католического монастыря

Израильский суд подтвердил решение правительства страны конфисковать большую часть земли, принадлежащей католическому женскому монастырю Салезианского ордена, так как израильский барьер на Западном берегу реки Иордан через долину Кремизан, которая расположена около Вифлеема, изменит свой маршрут.

В отличие от первоначального плана правительства конфисковать всю монастырскую землю суд постановил, что улица, которая ведет к Салезианской начальной школе, может остаться открытой, сообщило агентство CWN со ссылкой на Латинский патриархат Иерусалима.

Седмица.Ru