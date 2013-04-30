Американец совершил нападение на церковный хор во время мессы

Американец совершил нападение на церковный хор во время исполнения заключительного гимна мессы в большом католическом приходе в Альбукерке, Нью-Мексико, сообщило агентство CWN со ссылкой на АР.

В устроенной злоумышленником поножовщине четыре человека, включая дирижера хора, получили ранения. Лишь после этого преступника удалось задержать и обезвредить. Прихожане удерживали его до прихода полиции и последующего ареста.

Лоуренсу Кепенеру, 24-летнему прихожанину, предъявлено несколько обвинений уголовного характера.

«Такое произошло впервые за те 30 лет, в течение которых я служил архиепископом в митрополии Санта-Фе и епископом Луббока», — сказал архиепископ Майкл Шиан.

«Я молюсь за всех, кому причинили вред, за их семьи, прихожан, чтобы ничего подобного этому никогда не случилось снова», — добавил прелат.

Седмица.Ru