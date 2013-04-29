В США шесть человек ранены в результате нападения неизвестных на церковь

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестных на прихожан католической церкви в американском городе Альбукерк (штат Нью-Мексико).

Все пострадавшие госпитализированы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Двое человек получили тяжелые ранения.

Число нападавших не уточняется. Однако, по некоторым данным, один из них задержан.



