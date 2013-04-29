В США шесть человек ранены в результате нападения неизвестных на церковь
10:41, 29 апреля 2013Мир
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Пострадавшие госпитализированы
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестных на прихожан католической церкви в американском городе Альбукерк (штат Нью-Мексико).
Все пострадавшие госпитализированы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Двое человек получили тяжелые ранения.
Число нападавших не уточняется. Однако, по некоторым данным, один из них задержан.
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