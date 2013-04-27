Колумбийский сенат отверг закон об однополых браках

Колумбийский сенат отверг 51 голосом против 17 при 10 воздержавшихся законопроект об однополых «браках».

Голосование состоялось 23 апреля на фоне пикетов, которые устроили как сторонники гомосексуальных союзов, так и поборники традиционной семьи перед зданием парламента.

Президент Колумбийской епископской конференции кардинал Ребен Саласар призвал сенаторов «защитить подлинный брак между мужчиной и женщиной».

"Мы, как Церковь, уверены, что приравнивать гомосексуальные союзы к бракам противоречит всем основам общества", -- сказал далее кардинал Саласар. Иерарх также напомнил, что Католическая Церковь рассматривает семью как постоянный союз, освященный таинством брака между мужчиной и женщиной, который дает детям возможность расти в климате безопасности и любви, который позволит им развиться и достичь полноценной жизни к моменту взросления.

Благовест Инфо