Президент Сербии извинился перед Боснией за массовое убийство мусульман

Президент Сербии Томислав Николич в эфире боснийского телевидения извинился за все преступления, совершенные сербами после распада Югославии, включая массовое убийство 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице.

Как передает Русская служба Би-БиСи, при этом Т.Николич отказался назвать резню геноцидом.

Вместо этого глава государства сказал, что готов преклонить колени и попросить прощения.

В последние годы подобные извинения не раз звучали из уст высокопоставленных лиц Сербии, однако Т.Николич сделал это впервые.

В прошлом нынешний сербский лидер возглавлял ”Сербскую радикальную партию” - политическое движение ультранационалистического толка.

Трибунал по военным преступлениям ООН в Гааге и Международный суд справедливости признали события в Сребренице в июле 1995 года геноцидом.



