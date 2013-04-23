Подростки приняли ислам чтобы попасть на концерт Джастина Бибера

В норвежском ТВ-шоу девушки-участницы согласились публично принять ислам, чтобы получить шанс выиграть билеты на концерт Джастина Бибера, передаёт Cbn.

Как передаёт норвежский христианский сайт Dagen, в программе «Анне-кат» участницам, желающим получить заветные билеты, предложили одеть хиджабы, смыть косметику и прочитать исламский «символ веры» на арабском языке. Также девушкам предложили прочесть вслух арабский текст, в котором говорилось, что Джастин Бибер «нечистый гей» (о содержании текста они, конечно, не знали).

Ведущая телепрограммы Анне Кат объяснила происшедшее так: «Мы хотели выяснить насколько далеко готовы пойти подростки, чтобы заполучить билеты Джастина Бибера».

По словам епископа Лютеранской церкви Норвегии Хальвора Хортуга, «данный эпизод демонстрирует, что организаторы программы не понимают, что значит вера для многих людей».

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