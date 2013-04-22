На Сицилии мужчина убил священника "за плохую проповедь"

Итальянец, который обвиняется в убийстве католического священника в результате избиения до смерти, заявил, что на преступление его спровоцировали плохие проповеди священника, передает агентство ANSA.

33-летний безработный Антонио Инкандела (Antonio Incandela), арестованный по обвинению в убийстве, 17 апреля заявил полиции, что не смог терпеть проповедь священника Микеле Ди Стефано (Michele Di Stefano), которая показалась ему низкопробной. За это он избил пожилого священника.

Инкандела сказал, что он не намеревался убить священника, а только хотел «преподать ему урок», но не рассчитал свои силы и забил косноязычного сельского падре насмерть

Инцидент произошел 27 февраля в небольшом селении Уммари на западном побережье Сицилии, близ Трапани. Микеле Ди Стефано, застигнутый убийцей во время сна, был забит насмерть рукояткой мотыги.

Антонио Инкандела не только убил, но и ограбил священника. Он был задержан, когда попытался использовать банковскую кредитную карточку священника в банкомате, сказали представители полиции.

Расследование продолжается. Не исключено, что показания убийцы вымышлены им с целью приуменьшить свою вину.

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