В Париже спецназ разогнал противников однополых браков

Разгон очередной манифестации против закона об однополых браках закончился в Париже применением слезоточивого газа, сообщают французские СМИ 20 апреля.

Акции противников и сторонников закона, получившего название "Брак для всех", проходят на протяжении последних недель во многих французских городах. Мероприятие, запланированное на пятницу теми, кто выступает против принятия скандального закона, было разрешено городскими властями до 22.00 по местному времени (00.00 мск субботы). Однако участники акции, которых, по разным оценкам собралось от 2,5 до семи тысяч человек, не спешили расходиться и после этого времени.

В результате от 200 до 300 человек продолжили находиться неподалеку у здания Национального собрания Франции в самом центре города. Собравшихся не смутил даже холодный дождь, а для того, чтобы подсветить вечер, противники закона использовали дымовые шашки. Французский полицейский спецназ был вынужден применить против разбушевавшихся людей слезоточивый газ.

Законопроект, который позволит однополым парам заключать брак и усыновлять детей, в настоящее время находится на финальном рассмотрении в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Ранее он был окончательно одобрен верхней палатой парламента страны - Сенатом. Ожидается, что закон вступит в силу в начале лета, когда его подпишет президент Франсуа Олланд и опубликуют в официальном печатном органе страны - Journal officiel.

Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Олланда. Сегодня во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.

В свою очередь, организация противников однополых браков не намерена так просто отказываться от попыток повлиять на принятие законопроекта. Объединение "Манифестация для всех"уже неоднократно проводило масштабные акции протеста, участие в которых принимали, по разным подсчетам, от 300 тысяч до 1,4 миллиона человек. Проведение следующей масштабной акции запланировано на 26 мая.

РИА Новости