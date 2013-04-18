Американец пожертвовал 3 млн долл. индуистскому храму

Американец индийского происхождения Рамалинга Раджу пожертвовал 160 млн рупий /почти 3 млн долларов/ знаменитому индуистскому храму Тирумалы Венкатешвары неподалеку от города Тирупати в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету «Индиан экспресс».

Пожертвование Раджу, который постоянно проживает в США и имеет там свой бизнес, стало крупнейшим, переданным из-за рубежа. По его просьбе, 110 млн. рупий /2 млн долларов/ пойдут на создание золотой гирлянды весом 35 кг /в Индии принято надевать на статуи божеств цветочные гирлянды/, а оставшиеся 50 млн рупий /1 млн долларов/ - на открытие бесплатного пункта питания для паломников.

Венкатешвара, также известный под именами Баладжи и Шриниваса, является самым почитаемым в южной Индии воплощением верховного Бога Вишну, который выполняет функции охранителя мироздания.

В район Тирупати на крупные индуистские праздники прибывает до полумиллиона человек, некоторые из которых крайне щедры на пожертвования. Так, в ноябре минувшего года местные предприниматели преподнесли в дар индуистской богине Падмавати золотое сари стоимостью 50 млн рупий / миллион долларов/. На создание этой традиционной в Индии женской одежды ушло почти девять килограммов золота и 900 граммов драгоценных камней, в том числе бриллиантов. Ремесленники города Мумбаи шили ее специальными золотыми нитками.

Во многих южноиндийских храмах веками хранились несметные сокровища, уцелевшие благодаря отдаленности от северной Индии, которая подверглась нашествию мусульман. Так, в июле 2011 года в храме Падманабхасвами в южном штате Керала были обнаружены драгоценности и предметы старины на сумму, превышающую бюджет национального столичного округа Дели.