Саудовский монарх направил письмо Папе Римскому Франциску

Посол Саудовской Аравии в Италии Салех Мухаммед аль-Гамди передал 17 апреля в Ватикане Папе Римскому Франциску письмо от короля Саудовской Аравии Абдаллы бин Абдель Азиза, сообщает интернет-портал "Нахарнет".

Как отмечает издание, эта встреча стала первым контактом между новым Папой и представителем саудовского королевства - одного из немногих государств, не имеющих дипломатических отношений с Ватиканом. О содержании письма ничего не сообщается.

Около месяца назад Папа Франциск заявил о необходимости диалога между христианами и мусульманами, подтвердив тем самым намерение продолжить курс своего предшественника Бенедикта XVI, что было благожелательно встречено в исламском мире. В 2007 году король Абдалла бин Абдель Азиз совершил исторический визит в Ватикан, где провел переговоры с Бенедиктом XVI. И хотя эти переговоры не привели к установлению дипотношений, они выявили согласие сторон начать диалог в целях улучшения взаимопонимания между двумя конфессиями.

По инициативе саудовского монарха в Вене в ноябре 2012 года был открыт Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога. Ватикан дал согласие участвовать в работе центра в качестве "основателя-наблюдателя". Выступая в Вене, представитель Ватикана отец Гихот сказал, что католическая церковь готова к диалогу со всеми, кто выступает за добрые отношения между религиями и культурами, чтобы достичь лучшего взаимопонимания и укрепить сотрудничество для преодоления конфликтов и мирного сожительства народов.

РИА Новости