В Мюнхене из зала заседаний суда вынесли Крест

Из зала заседаний Высшего земельного суда в Мюнхене удалили Крест. Теперь в зале не осталось ни одного христианского символа, сообщает "Седмица", ссылаясь на FOCUS. Заместитель председателя фракции ХДС Юлия Клекнер подвергла критике это решение как «совершенно ненужное».

«Участник процесса имеет право потребовать удаления Креста из зала суда. Но почему мы должны в ответ на подобные требования снимать Крест?, — заявила Клекнер. Крест является символом нашей культуры. Просвещенное Христианство и христианский взгляд на человека лежат в основе нашей конституции».

Пресс-секретарь Баварского министерства юстиции в ответ заявил: «Это дело касается только Высшего земельного суда».

Крест удалили из суда в преддверии открывающегося здесь 17 апреля процесса по делу членов неонацистской группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU), 8 из 10 жертв которой имели турецкое происхождение.

Кроме того, за несколько недель до начала судебного процесса в Германии разгорелся скандал, поскольку из 50 мест, отведенных для журналистов, представители турецких СМИ не получили ни одного.

Также незадолго до начала судебного адвокаты главной обвиняемой Беаты Цшепе жаловались в Высший земельный суд Мюнхена по поводу дискриминации. Согласно распоряжению судьи Манфреда Гетцля, перед каждым входом в зал заседаний суда адвокатов подвергали обыску, с тем чтобы предотвратить перенос ими взрывчатых веществ или др. опасных предметов. Других участников процесса данное правило не касалось.

Данные факты вызвали большой резонанс в СМИ, и Федеральный конституционный суд в Карлсруэ разрешил присутствовать во время судебных разбирательств в мюнхенском суде журналистам из турецких изданий. А заодно на всякий случай решили убрать из зала суда Крест.