В Палестинской автономии стремительно уменьшается количество христиан

На сегодня количество христиан в Палестинской автономии составляет лишь 1%, - сообщает агентство новостей "Файдс".

В 1948 году в Иерусалиме было около 27.000 христиан, но теперь их осталось в городе только 5.000. За последние 13 лет христианского населения стало на половину меньше - в 2000 году его численность насчитывала 2%.

Эти подсчеты были предоставлены генеральным секретарем Исламско-христианского комитета защиты Иерусалима и святых мест. Данное явление происходит из-за массовой эмиграции населения.

Отец Мануэль Мусала, который уже много лет служит в приходе в Газе, объясняет ситуацию так: "Люди эмигрируют из Газы и других территорий, поскольку они лишены возможности удовлетворения минимальных потребностей для нормального существования".

Эмиграционный поток направлен в сторону Израиля, где проживает 110.000 христиан, в то время как на палестинских территориях их меньше половины. Причиной этого является ряд политических, экономических и общественных факторов; важнейший из них - многолетняя война между израильтянами и палестинцами.

Кириос