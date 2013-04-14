Президент Бирмы призвал страну смыть с себя конфликты
18:05, 14 апреля 2013Мир
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В речи по случаю нового года
Президент Бирмы Тейн Сейн в речи по случаю празднования страной нового года призвал к единству и прекращению анти-мусульманского насилия, в результате которого в прошлом месяце погибли более 40 человек, сообщает Би-Би-Си.
По его словам, разные люди и религии могут сосуществовать во взаимном уважении.
Празднование нового года в Бирме сопровождается фестивалем воды, обливание которой символизирует смывания грехов.
Тейн Сейн отметил, что в этом году смывать надо раскол, конфликты и нестабильность в Бирме.
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