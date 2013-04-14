Президент Бирмы призвал страну смыть с себя конфликты

Президент Бирмы Тейн Сейн в речи по случаю празднования страной нового года призвал к единству и прекращению анти-мусульманского насилия, в результате которого в прошлом месяце погибли более 40 человек, сообщает Би-Би-Си.

По его словам, разные люди и религии могут сосуществовать во взаимном уважении.

Празднование нового года в Бирме сопровождается фестивалем воды, обливание которой символизирует смывания грехов.

Тейн Сейн отметил, что в этом году смывать надо раскол, конфликты и нестабильность в Бирме.