Австралийская авиакомпания начала подавать на борту халяльное питание

Австралийский авиаперевозчик Qantas Airways удалил из числа блюд, подаваемых на борту во время полёта продукты, содержащие свинину и алкоголь, передаёт Businesstimes. Ограничение в меню будут вводиться исключительно на рейсы, проложенные через ОАЭ.

Изменения в авиа-меню связаны с новым договором компании Qantas c Emirates Airlines о совместных перевозках в Европу, которые с недавнего времени осуществляются через Дубаи. Ранее из Австралии пассажиры летали в Европу через Сингапур.

Представитель авиакомпании заявил, что данное решение свидетельствует о «том великом мультикультурализме, который демонстрирует Австралия».

Седмица.Ru