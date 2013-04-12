Французский Сенат одобрил однополые браки и усыновления

Французский Сенат в пятницу принял закон, позволяющий однополым парам регистрировать брак и усыновлять детей.

Ожидается, что закон вступит в силу в начале лета, однако еще предстоит его рассмотрение в Национальном собрании страны (нижней палате парламента). Он также должен быть подписан президентом страны Франсуа Олландом и опубликован официальным печатным органом страны Journal officiel, сообщает РИА Новости.



В свою очередь, организация противников однополых браков не намерена так просто отказываться от попыток повлиять на принятие законопроекта. Объединение "Манифестация для всех"уже неоднократно проводило масштабные акции протеста, участие в которых принимали, по разным подсчетам, от 300 тысяч до 1,4 миллиона человек. Проведение следующей акции запланировано на 26 мая.

Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда. Сегодня во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.