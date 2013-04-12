Собаки спасли из полыньи провалившегося в нее Федора Конюхова

Путешественник и священник Федор Конюхов, совершающий вместе с Виктором Симоновым уникальный по протяженности переход на собачьих упряжках в Арктике, провалился в полынью на нартах, однако животные смогли его вытащить.

В настоящее время полярники благополучно продолжают экспедицию, сообщает РИА Новости.

«В первый день экспедиции, 6 апреля, Федора Конюхова и Виктора Симонова произошло чрезвычайное происшествие. На их маршруте оказался тонкий лед, который выдержал собак из упряжки, но проломился под тяжестью почти 500-килограммовых нарт. В результате Конюхов, который управлял ими, по пояс оказался в ледяной океанской воде. Но собаки мгновенно среагировали на опасность и вытащили из полыньи нарты и путешественника», — сообщила следящая за ходом экспедиции компания РТИ.

Как сообщается, если бы нарты ушли под воду, это стало бы концом экспедиции. Тогда Конюхову и Симонову пришлось бы воспользоваться морским аварийным радиобуем, чтобы подать сигнал бедствия и вызвать помощь с ледовой станции Барнео.

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