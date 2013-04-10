Сторонники однополых браков не должны причащаться

Католический архиепископ Детройта (США) Аллен Вигнерон заявил, что политики-католики, которые выступают за юридическое признание однополых браков, не должны допускаться к Причастию, сообщает CWN.

Католик, который принимает Святое Причастие, отвергая при этом авторитетное учение Церкви, совершает акт лицемерия, сказал архиепископ.

"Такое поведение приведет к публичному отказу от своей же честности и, естественно, станет позором для [человека] за его двурушничество, которое мало чем отличается от дачи ложных показаний в суде".

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