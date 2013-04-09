В Китае в 2012 году было напечатано 12 млн. экземпляров Библий

12 млн экземпляров Библий было напечатано в Китае в 2012 году. Почти 70% книг продали за границу. Как сообщает телеканал "Russia Today" со ссылкой на испанскую газету ABC, китайская издательская компания готовится выпустить 18 млн Библий в текущем году на 90 языках. При этом только треть будет поставлена на внутрений рынок. Около 4 млн экземпляров будет «эксклюзивно» распространяться в местных официальных церквях, которых в стране более 55 тыс. Домашние церкви протестантов и католиков, которые продолжают сопротивляться Католической патриотической ассоциации Китая, священных книг не получат.

В Китае официально насчитывается 67 млн христиан, что составляет примерно 5% населения. При этом католиков насчитывается 12 млн.

Католическую патриотическую ассоциацию создали в 1957 году, чтобы подчинить христианских священников государственному режиму. В последнее время преследований по религиозным мотивам стало меньше, пишут испанские журналисты. Однако по-прежнему в китайских тюрьмах находятся десятки священников, которые отстаивают свободу вероисповедания.

Благовест инфо